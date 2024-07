VEJA VÍDEO

Baleia jubarte faz espetáculo na Praia do Forte e impressiona turistas

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de julho de 2024 às 23:52

Uma visão espetacular encantou os frequentadores da Praia do Forte, nesta terça-feira (9). Uma única baleia jubarte foi avistada na costa, protagonizando um verdadeiro show de acrobacias. O majestoso cetáceo surpreendeu a todos ao realizar mais de 20 saltos, cativando os olhares e os corações de quem teve a sorte de presenciar o momento.

Os vídeos do momento foram enviados com exclusividade ao Alô Alô Bahia. As imagens capturaram o animal emergindo das águas e retornando com força, criando um espetáculo natural que raramente se vê tão de perto. Veja:

A Praia do Forte, conhecida por sua beleza natural e biodiversidade, oferece um habitat ideal para as baleias jubarte, que migram para a região durante esta época do ano. Esses animais buscam as águas quentes do litoral baiano para se reproduzir, proporcionando aos moradores e turistas momentos únicos de observação.

No final do mês passado, outra baleia foi avistada bem próxima a faixa de areia da praia do Porto da Barra, em Salvador.