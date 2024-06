SALVADOR

Baleia jubarte surpreende banhistas na praia do Porto da Barra

Desde o final de maio que as baleias jubarte têm sido vistas em Salvador, apesar da temporada de observação só começar, oficialmente, em julho. Uma delas foi registrada por banhistas na praia do Porto da Barra, nesta quarta-feira (26).

Até o final de outubro, em pontos da costa baiana, com destaque para o Banco de Abrolhos, no extremo sul do estado, elas serão vista com maior frequência. A região é considerada berço e refúgio da espécie para amamentação e reprodução e é considerada a mais importante área de reprodução delas no Atlântico Sul Ocidental.