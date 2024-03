CONQUISTA

Festival de Inverno Bahia 2024 anuncia primeiras atrações

O Festival de Inverno anunciou as primeiras atrações para sua edição 2024, que acontecerá de 23 a 25 de agosto, Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. Os ingressos, à venda no Sympla, variam de R$ 78 a R$ 540.

Responsável pela Bahia Eventos, realizadora do evento, Bruno Portela destaca os desafios para que a grade represente aquilo que o público espera: “O Festival de Inverno Bahia é parte de Conquista e levamos sempre em consideração os pedidos que ouvimos do público local. Sabemos da força do sertanejo e do gosto pelo samba que tem crescido muito na região. Então, os nomes divulgados vêm nessa linha, mas sem deixar de lado o pop rock e o axé da nossa Bahia”.