GRATUITO

Festival reúne 45 artistas de reggae no Pelourinho

Um dos representantes do reggae baiano, a banda Adão Negro se apresenta no domingo (20)

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 06:00

A banda Adão Negro Crédito: divulgação

A 1ª Edição do October Reggae Festival promete ser um marco para a cena reggae na Bahia, reunindo 45 apresentações de bandas e artistas independentes de diferentes estados. O evento acontecerá entre sexta (18) e domingo (20) de outubro no Pelourinho, e contará com uma diversidade de talentos que trazem o reggae em sua essência.

Entre as atrações, estão bandas e artistas de estados como Sergipe, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Bahia e Roraima. Nomes como Banda Reação (SE), Maico Dias (RJ), Banda Nação Palmares (AL), Banda Akanni (ES) e Roots Session Band (SP) estarão presentes, representando a força do reggae em suas regiões.

Com uma programação extensa, o festival não só celebra o gênero musical nascido na Jamaica, mas também o espírito de resistência e união que a música promove. A realização no Pelourinho, espaço icônico da cultura afro-brasileira, reforça a conexão do reggae com as raízes e tradições culturais, além de oferecer uma plataforma de visibilidade para novos talentos.

O evento será uma verdadeira imersão no reggae brasileiro, destacando-se por reunir artistas de diferentes estados e promovendo uma troca cultural única. Para fechar com chave de ouro, a banda baiana Adão Negro será a responsável por encerrar o festival, consolidando a importância do evento para a cena musical e para os fãs do gênero.