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Festival reúne Tonho Matéria, André Lellis e Márcia Short

Shows do Festival Pelourinho Cultural acontece no Largo Quincas Berro d’Água, sexta (20) e sábado (21)

O Festival Pelourinho Cultural segue movimentando o Centro Histórico, com seis shows no Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho. Hoje (20), a partir das 19h, quem abre a noite é o cantor e compositor André Lellis. Comemorando 30 anos de carreira, ele, assim como o irmão Durval Lélys, traz um repertório baseado na axé music, mas inserindo a pegada do rock romântico com a percussão animada e o swing do violão. Na sequência, às 21h, é a vez de Tonho Matéria subir ao palco, cantando uma mistura de axé e samba-reggae que o consagram como um dos maiores artistas da música baiana.