Festival reúne Tonho Matéria, André Lellis e Márcia Short

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Doris Miranda
Publicado em 20 de março de 2026 às 05:00
O Festival Pelourinho Cultural segue movimentando o Centro Histórico, com seis shows no Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho. Hoje (20), a partir das 19h, quem abre a noite é o cantor e compositor André Lellis. Comemorando 30 anos de carreira, ele, assim como o irmão Durval Lélys, traz um repertório baseado na axé music, mas inserindo a pegada do rock romântico com a percussão animada e o swing do violão. Na sequência, às 21h, é a vez de Tonho Matéria subir ao palco, cantando uma mistura de axé e samba-reggae que o consagram como um dos maiores artistas da música baiana.
No sábado (21), às 19h, o show faz uma grande homenagem às mulheres, com um time inteiramente no palco para celebrar a axé music: Márcia Short, Wil Carvalho, Elaine Fernandes e Cátia Guimma.
SERVIÇO - Festival Pelourinho Cultural | sexta (20) e sábado (21), 19h, no Largo Quincas Berro d'Água, Pelourinho | Gratuito.