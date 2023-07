Festival Trapzada retorna a Salvador em outubro

O Festival Trapzada retorna a Salvador no dia 7 de outubro, no Wet. Com uma incrível seleção de artistas do rap e trap do Brasil, o festival promete uma experiência inesquecível para os fãs do gênero.



Os ingressos já estão à venda para aqueles que querem assistir Filipe Ret, Orochi, Cabelinho, TZ da Coronel, Oruam, Veigh, Borges, Major RD, Caio Luccas. Jovem Dex, Uunk Vino e Derek.



O Trapzada vai oferecer mais de 10 horas de entretenimento sem parar. Os portões abrirão às 15h, permitindo que os participantes mergulhem completamente na atmosfera vibrante do evento.