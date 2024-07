FOFURA

Filha de Claudia Leitte faz participação em show da mãe no interior da Bahia. Veja vídeo

A cantora Claudia Leitte se apresentou neste domingo (28), no “Cidade Jardim Festival”, evento que celebra os 140 anos da cidade de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia.

Um dos momentos mais especiais do show ficou por conta da participação de Bela, filha mais nova de Claudia com o empresário Marcio Pedreira. Ao som de ‘Bola de Sabão’, ela cantou ao lado da mãe e ‘roubou a cena’ do público, que mesmo com chuva, lotou a Praça Matriz.