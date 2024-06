Filha de Faustão, Lara Silva anuncia noivado com apresentador da RecordTV

A filha mais velha do apresentador Faustão, Lara Silva, e o apresentador Julinho Casares, conhecido por seu quadro no programa Hoje em Dia, da RecordTV, utilizaram as redes sociais para contar que estão noivos. O casal está junto desde 2020 e deram o novo passo no relacionamento durante uma viagem a Londres. “Um novo ciclo em nossas vidas“, declararam na legenda da publicação.