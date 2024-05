PERÍODO TURBULENTO

Luciana Cardoso homenageia Faustão e desabafa: ‘Nada tem sido muito fácil’

Luciana Cardoso, a esposa de Faustão, abriu um álbum de fotos especial para celebrar o aniversário de 74 anos do apresentador, comemorados nesta quinta-feira (2). Além das fotos com o marido e os filhos, Lara, João Guilherme e Rodrigo, Luciana compartilhou com os seguidores sobre o período turbulento enfrentado pela família por causa dos problemas de saúde de Fausto no último ano.