ENTRETENIMENTO

Filha de Petkovic tira cidadania brasileira, faz ensaio fotográfico e se lança como funkeira

A artista de 27 anos se lançou na música em 2017

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 17:14

Ana Petkovic Crédito: Divulgação

Filha do ídolo do Vitória, a cantora Ana Petkovic realizou um ensaio fotográfico no Vidigal, Rio de Janeiro, para lançar sua carreira no funk. Nascida em Madri, mas criada no Brasil, Ana recentemente também tirou sua cidadania no país.

“Desde cedo, o Brasil me acolheu com uma paixão que só quem vive entende. Cresci vendo meu pai ovacionado nos estádios, e foi nessa energia que me apaixonei pela cultura e pela música brasileira. Foi um processo muito burocrático para emitir minhas novas documentações, mas agora eu sou oficialmente brasileira e posso garantir que vou reverter toda essa felicidade que estou vivendo para meus fãs nos meus novos lançamentos, eu quero levar a cultura brasileira para outros países e mostrar o que tem de melhor por aqui”, afirmou a cantora à revista Quem.

A artista de 27 anos se lançou na música em 2017, com um projeto voltado para a MPB. No entanto, em seu trabalho mais recente, intitulado "Lâmia", a cantora se aventurou pelo ritmo do funk. Na parte instrumental, ela ainda toca piano e guitarra. Para promover a virada de chave na carreira, a filha do ex-jogador sérvio fez um ensaio fotográfico na zona sul do Rio de Janeiro.