Filhas de Gloria Maria ficam com apartamento de R$ 4 milhões

A jornalista Gloria Maria, que morreu em fevereiro deste ano, vítima de câncer, deixou um apartamento de luxo avaliado em R$ 4 milhões para as duas filhas, Maria Matta, de 15 anos, e Laura, de 14.



O imóvel fica localizado em um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, o Leblon. As duas se mudaram para a nova residência em maio, após entregarem a mansão em que moravam de aluguel com a mãe, no bairro da Gávea.