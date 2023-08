Filhas de Ivete curtem dia de praia com o pai, Daniel Cady; veja vídeo

As gêmeas Helena e Marina, de 5 anos, filhas de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, praticaram stand up paddle e curtiram um dia de sol com o pai. Imagens da diversão em família foram postadas nas redes sociais neste sábado (26).



Nos comentários, os seguidores aplaudiram a convivência do trio e ressaltaram a importância das memórias afetivas familiares.



"Dia de aMAR", diz Cady na postagem. O paizão aparece na pracha com as filhas.