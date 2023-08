Filho de Arnold Schwarzenegger viraliza por semelhança com o pai

Joseph Baena, 25, virou assunto nas redes sociais após compartilhar fotos em que apresenta uma grande semelhança com seu pai, Arnold Schwarzenegger.



O fisiculturista copiou uma das poses clássicas de seu pai, dobrando um braço para trás e o outro reto no ar enquanto olhava para longe de uma praia paradisíaca.



"Pronto para o furacão Hilary", legendou ele na publicação.



Joseph é filho de Arnold Schwarzenegger com a governanta da família, Mildred Baena. Mildred deu à luz seu filho apenas cinco dias depois que a então esposa de Arnold, Maria Shriver, deu à luz ao outro filho, Christopher.