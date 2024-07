CINEMA

'Filho de Boi', filme baiano, fala sobre sonhos e relações humanas

Produção marca estreia de Haroldo Borges em longas-metragens de ficção e chega aos cinemas nesta quinta (1º)

Roberto Midlej

Publicado em 31 de julho de 2024 às 06:00

João Pedro Dias e Luiz Carlos Vasconcelos Crédito: divulgação

O cineasta baiano Haroldo Borges, 47 anos, estudou comunicação na Universidade Católica no final dos anos 1990. Lá, conheceu colegas com quem mais tarde criaria a produtora - que ele prefere chamar de coletivo - Plano 3 Filmes. O primeiro lançamento da empresa, dirigido por Paula Gomes, foi Jonas e o Circo Sem Lona, um belíssimo e premiado documentário sobre um garoto que morava em Dias D’Ávila e sonhava ter seu próprio circo. Sem dinheiro, o menino improvisou uma lona no quintal de casa e realizou o desejo.

Agora, o universo circense está novamente numa produção da Plano 3: Filho de Boi, que estreia nesta quinta-feira (1º) em Salvador e outras capitais do país. Desta vez, a direção é de Haroldo, com roteiro da mesma Paula Gomes. Mas, como em Jonas e o Circo Sem Lona, neste novo filme, o picadeiro é apenas um pretexto para falar muito mais sobre sonhos e relações humanas.

Em Filho de Boi, primeiro longa ficcional de Haroldo, João (João Pedro Dias) é um menino de 13 anos que tem uma relação conflituosa com o pai (Luiz Carlos Vasconcelos) e que sonha em deixar a pequena cidade onde vive, no sertão da Bahia. Quando um circo chega ao povoado, João faz amizade com o palhaço Salsicha (Vinicius Bustani), que, ao contrário do pai do adolescente, conversa com ele e lhe dá coragem para realizar seus desejos. A partir daí, o drama trata também de temas como masculinidade e preconceito.

Repleto de silêncios, especialmente no início, o filme é um retrato de uma situação real e que não é rara: a dificuldade de comunicação entre pai e filho, especialmente quando a figura masculina se encarrega da educação da família, na ausência da mãe, como ocorre no filme.

Vinicius Bustani é o palhaço Salsicha Crédito: divulgação

“As relações entre homens são sempre pautadas pelo silêncio. Tem uma coisa interessante do machismo: os valores mais cultuados pelo ‘macho’ são a força, a coragem. E no filme, o pai quer que o filho seja ‘duro’. Mas, na verdade, as relações se aprofundam quando há troca de vulnerabilidades, quando a gente mostra para o outro as nossas fragilidades”, defende Haroldo.

Para o diretor e roteirista, o filme mostra como nasce o afeto na relação entre homens: “Salsicha mostra a João novas possibilidades para a vida dele e João passa a viver um dilema: ficar ou partir? Normalmente, aquele que parte é o aventureiro. Mas ficar, às vezes, exige mais coragem que partir”.

Roteiro

Nas filmagens, os atores não tinham acesso prévio ao roteiro. A regra valia tanto para os estreantes, como João Pedro Dias, como para os mais experientes, caso de Luiz Carlos Vasconcelos. “Se você escreve uma cena onde a situação é real e funciona na condição humana, não precisa dar diálogos aos atores, porque a situação os conduz, permite que eles ‘se virem’. O ator assume o personagem e eu pergunto a ele: ‘o que você faria nessa situação’?

Embora essa seja uma experiência vista com certa frequência no cinema, em muitos casos soa artificial e não passa de um maneirismo. Mas, no caso de Filho de Boi, a experiência funciona de maneira bem convincente e natural.

"No início, a gente pensa que, para filmar, existe um ‘manual’. Isso ocorre por influência do cinema estrangeiro, mas o cinema tá livre e você pode encontrar sua própria maneira de filmar" Haroldo Borges diretor de Filho de Boi