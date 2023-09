Filho de Faustão renova contrato e terá programa próprio na Band

João Guilherme Silva, filho de Faustão, será apresentador de novo programa da Band voltado para o público jovem. Crédito: Reprodução/TV Bandeirantes

João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, teve contrato renovado com a Band. A informação foi revelada pelo próprio jovem, em entrevista ao portal Hugo Gloss.Na emissora, o filho do apresentador terá um programa próprio que será voltado para o público jovem. Ainda sem nome divulgado, o programa apresentado por João Guilherme Silva irá estrear na Band no mês de outubro.



“É um sonho. Eu não esperava que isso acontecesse tão rápido na minha vida. Sou muito grato em relação a isso", revelou. Com 19 anos de idade, João Guilherme já teve a oportunidade de dividir a apresentação do programa “Faustão na Band” com seu pai.

Seguindo os passos do Faustão, João Guilherme comenta sobre as comparações: “Acho muito bacana poder dar sequência a essa carreira maravilhosa dele, claro que do meu jeito e sem cobrança nenhuma, porque a gente sempre vai admirar ele, eu vou ser um eterno fã.”.

João Guilherme Silva: quem é o filho do Faustão?

João Guilherme Silva é um dos três filhos de Fausto Silva. Nascido em 2004, o jovem está de volta ao Brasil após concluir o ensino médio fora do País. João já foi conhecido por "Faustinho" ao protagonizar uma pegadinha histórica ainda na época da TV Globo. Em 2014, Faustão falava sobre o viral "desafio do balde de gelo" relacionado a esclerose lateral amiotrófica, quando João Guilherme surpreendeu o pai e lhe jogou um balde cheio de pipoca.