DE FAMÍLIA

Filho de Simone Mendes surpreende pai ao cantar em inglês: ‘Corre aqui’

Na ocasião, o garotinho, que tem apenas 10 anos, surgiu se divertindo com o pai cantando a música “Blinding Lights”, do The Weekend. Impressionado com a desenvoltura do herdeiro, Kaká resolveu compartilhar o registro com os seguidores. “Corre aqui, @simonemendes”, escreveu.