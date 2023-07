Filho de Zé Vaqueiro é internado na UTI após nascer com malformação congênita

O cantor Zé Vaqueiro revelou que seu filho caçula com Ingra Soares nasceu nesta segunda-feira, 24, e, atualmente, encontra-se na UTI. Devido ao estado de saúde de Arthur, o sertanejo anunciou que irá cancelar sua agenda de shows até o dia 17 de agosto.



O bebê foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Conhecida como Síndrome de Patau, a condição é caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra.