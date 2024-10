BRIGA

Filho do cantor Chrystian acusa viúva de esconder bens, diz colunista

Ele pediu que o sigilo do processo seja suspenso

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 09:36

Chrystian Crédito: Divulgação

Um dos filhos do cantor Chrystian, da dupla com Ralf, morto há cerca de quatro meses, entrou com pedido de habilitação no processo de divisão dos bens do cantor. Yuri Paladino alega que a esposa do pai estaria escondendo patrimônio de Chrystian.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Yuri pediu habilitação para representar defesa dos outros seis irmãos. Eles pediram que o sigilo do processo seja suspenso.

"Ocorre que houve as petições dos herdeiros no processo inventário, onde os mesmos expõem de forma cristalina e com documentos a matrícula do imóvel da casa onde reside a família, bem como as várias empresas que a viúva meeira possui, e o fato de que, evidentemente, o recebimento de valores decorrentes da exploração dos direitos autorais feito pela pessoa jurídica", disse a assessoria do rapaz.

O argumento para remoção do sigilo é que viúva de Chrystian já teria divulgado as informações sobre o processo, além de se tratar de uma figura pública. "O simples fato de tratar-se de inventário de bens deixados por pessoa famosa não autoriza o segredo de Justiça. Até porque, a própria viúva já rompeu qualquer sigilo ao dar entrevistas à imprensa e divulgar sua versão unilateral dos fatos", disse.

Morte do cantor

O cantor Chrystian, que fez dupla com o irmão Ralf, morreu aos 67 anos, após ser internado em um hospital de São Paulo, no dia 19 de junho. A assessoria do cantor afirmou que ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado "com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado". Em fevereiro, ele foi internado Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico, e precisava fazer um transplante.