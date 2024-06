O ADEUS DE UMA LENDA

Saiba o valor que Chrystian deixou de herança; valor é milionário

Cantor morreu de choque séptico na última quarta-feira (19)

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 11:28

Chrystian morreu aos 67 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Um choque séptico tirou a vida de um dos maiores sertanejos do Brasil, o cantor Chrystian, que morreu na última quarta-feira (19).

Ele, que fazia a dupla com o irmão, Ralf por quase 38 anos, deixou uma herança milionária para a família. Segundo apuração do site Correio Braziliense, o cantor acumulou cerca de R$ 60 milhões.

Durante o casamento com a influenciadora Key Veira, ele teve dois filhos, João Pedro e Lia. No entanto, não há informações sobre o testamento do artista e quais as exigências feitas.

Aos 67 anos, o país perdeu o cantor que estava fazendo apresentações sozinho após a separação do irmão. Eles não se viam há quatro anos, segundo Ralf no velório do familiar.

Após uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia, Chrystian foi enterrado sob forte comoção dos admiradores e familiares.