CINEMA

Filme brasileiro 'O Último Azul' vai concorrer ao Urso de Ouro em Berlim

A estreia mundial do filme ocorrerá durante o festival, que acontecerá entre os dias 13 e 23 de fevereiro



Carol Neves

Estadão

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 09:38

O último azul Crédito: Divulgação

O filme "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro, foi selecionado para disputar o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim de 2025. O anúncio foi feito na manhã de terça-feira, 21, marcando o retorno do Brasil à competição principal do festival após cinco anos. A última participação do país na disputa pelo prêmio máximo aconteceu em 2020, com o filme "Todos os Mortos", de Caetano Gotardo e Marco Dutra.

A trama de "O Último Azul", protagonizada por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, acompanha a história de Tereza, uma mulher de 77 anos que é forçada a deixar sua vida anterior e se mudar para uma colônia habitacional para idosos, onde deve passar seus últimos anos sob controle do governo. Antes desse exílio imposto, ela decide embarcar em uma jornada pela Amazônia para cumprir seu último desejo.

A estreia mundial do filme ocorrerá durante o festival, que acontecerá entre os dias 13 e 23 de fevereiro. Gabriel Mascaro já esteve em Berlim antes, em 2019, com "Divino Amor". Em declaração, o diretor expressou sua satisfação: "A seleção de *O Último Azul* para a principal sessão da Berlinale já é uma grande conquista para o cinema brasileiro. Competir pelo Urso de Ouro é uma honra, mas o maior prêmio já recebemos: ver a cultura brasileira vibrante novamente", afirmou.

Rodrigo Santoro também comentou a importância da indicação, destacando que ela reforça a força do cinema brasileiro: "Isso só reforça o quão forte e competitivo é o cinema brasileiro. É emocionante ver o cinema independente alcançando grandes conquistas, muitas vezes com recursos limitados, mas com muita garra e talento", disse o ator.

Prêmios passados

O Brasil já conquistou o Urso de Ouro em duas ocasiões: em 1998, com "Central do Brasil", de Walter Salles, que também rendeu o prêmio de melhor atriz a Fernanda Montenegro, e em 2008, com "Tropa de Elite", de José Padilha.

Outros filmes brasileiros também estarão em destaque no festival. O longa "A Melhor Mãe do Mundo", de Anna Muylaert, estrelado por Shirley Cruz e Seu Jorge, foi incluído na mostra Berlim Special, concorrendo com títulos como "Mickey 17", dirigido por Bong Joon Ho, e "Pa-gwa", de Min Kyu-dong.

Além disso, outras produções brasileiras estarão presentes nas mostras do festival. Entre elas, quatro concorrem na mostra Generation, voltada para o público jovem: "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo, "Arame Farpado", de Gustavo de Carvalho, "De Menor", de Caru Alves de Souza, e o documentário "Hora do Recreio", de Lúcia Murat.