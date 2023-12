Filme com Lázaro Ramos mostra Natal à brasileira no Prime Video

O elenco: atrás, Igor Jansen, Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos e Yasmin Londuik; à frente, as crianças Theo Matos e Valen Gaspar. Crédito: divulgação

Virou tradição: nesta época do ano, as famílias ficam em busca de filmes para assistir na sala, com todos reunidos. E inevitavelmente vão em busca de filmes natalinos. Aí, vêm à mente aqueles clássicos modernos, como O Estranho Mundo de Jack (1993) e Esqueceram de Mim (1990) ou mais Milagre na Rua 34 (1994). E se você, leitor, for desafiado a pensar em um filme sobre o Natal, seguramente não vai lembrar de um título brasileiro.



Há um recente, de 2020, com Leandro Hassum, Tudo Bem no Natal que Vem, da Netflix, em que um sujeito que odeia o Natal fica eternamente preso na data festiva. Mas dificilmente você encontrará outro. Agora, vem aí mais um título brasileiro, que estreia na Prime Video nesta sexta (8): O Primeiro Natal do Mundo, com Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães e Fabiana Karla.

O filme mostra o início da celebração natalina da família Pinheiro Lima, formada por Pepê (Lázaro Ramos), um viúvo, pai de duas meninas, e sua nova esposa, Tina (Ingrid Guimarães), uma chefe de cozinha divorciada e mãe de dois filhos. Eles têm uma véspera de Natal caótica quando uma das crianças deseja que a data desapareça e o pedido é atendido. Agora, o desafio da família é recriar o feriado, suas tradições e valores.

Toque de Brasil

Susana Garcia, que divide a direção do filme com Gigi Soares, diz que buscou diferenciar a nova produção daquelas a que o brasileiro se acostumou a ver nos filmes hollywoodianos. Para isso, Susana, que é também uma das roteiristas, diz que tentou dar um toque mais brasileiro ao filme: "Mostramos o natal no Rio de Janeiro com a praia lotada e as pessoas usando roupas leves porque é um momento quente no país. E isso vai ser visto por pessoas de fora", diz, referindo-se ao fato de que o filme fica disponível para assinantes estrangeiros do Prime.

Ingrid Guimarães também acha que o O Primeiro Natal do Mundo consegue se aproximar da festa real brasileira: "A gente tá acostumado a ver filme de Natal na neve e esse tipo de filme é uma categoria nova no Brasil. É um filme que fala do Natal brasileiro, é uma história original brasileira que não tenta se americanizar".

Para Fabiana Karla, há outros elementos brasileiros, como uma árvore feita de galhos naturais e as capivaras, que são tipicamente brasileiras e aparecem no lugar das renas. "Tem a mãe sobrecarregada, porque é ela que acaba fazendo tudo no Natal. E a imagem dela não é romantizada no filme", diz a atriz.

Lázaro observa também que o Natal brasileiro é "agregador" e, por isso, a família protagonista aceita receber como convidada a personagem de Fabiana Karla, espécie de vilã do filme. O ator compara com o Natal da sua própria casa: "A gente sempre recebe os agregados, que não têm para onde ir. O legal do filme é mapear as coisas que o Natal trouxe para a gente. Não importa o formato da festa, mas ela vai celebrar a união, o perdão, a proximidade entre as pessoas...".

Quando questinados sobre seus filmes de Natal favoritos, elenco e diretora chegaram a um acordo: Esqueceram de Mim, clássico de uma geração. "Em cursos de cinema, o roteiro dele é levado muito a sério e apontado como exemplo de roteiro perfeito. Tem uma comédia romântica também que gosto muito, Simplesmente Amor", diz Susana.