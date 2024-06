Filme 'Da Magia à Sedução' ganhará continuação

O clássico de 1998 estrelado por Sandra Bullock e Nicole Kidman, Da Magia à Sedução, ganhará uma continuação, revelou a Warner Bros. Pictures nesta segunda-feira, 10, depois de postar alguns memes do filme em suas redes sociais no domingo, 9. A sequência ainda não possui data definida mas já foi confirmada pela produtora.

Da Magia à Sedução fala sobre duas irmãs órfãs, Sally (Bullock) e Gillian (Kidman), em uma longa linhagem de uma família de bruxos, os Owens. Entretanto, ambas foram amaldiçoadas pela própria matriarca, quando abandonada no nascimento das filhas: todos os seus pretendentes sofrem com mortes prematuras. O longa retrata a busca das personagens pela quebra da maldição, enquanto enfrentam a pequena cidade onde vivem, e é uma adaptação do livro de mesmo nome, de 1995, escrito por Alice Hoffman.

Para a produção, o diretor do primeiro longa, Griffin Dunne, que também atuou na sexta temporada do drama estadunidense This Is Us, continuará seu trabalho para a sequência, junto de Akiva Goldman, Adam Brooks e Robin Swincord, escritores originais da trama para os cinemas, segundo a revista americana Deadline.