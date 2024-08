TELEVISÃO

Filme sobre a vida de Silvio Santos chega aos cinemas em setembro

Das telas da televisão para o telão do cinema. A história do dono do SBT Silvio Santos ganhou também uma cinebiografia. Após dois que o Disney+ lançou a série ‘O Rei da TV’ (2022), o legado e os momentos da carreira do apresentador ganha agora uma versão protagonizada pelo ator Rodrigo Faro, em ‘Silvio’ (2024).

A estreia do filme está prevista para 12 de setembro. Aos 93 anos, Silvio Santos morreu neste sábado (17), às 4h50 da manhã, no Hospital Albert Einstein, em decorrência de broncopneumonia causada por uma infecção por H1N1. No final de julho, o apresentador foi internado no hospital paulista para tratar a doença. Chegou a ter alta, mas voltou a ser hospitalizado para realizar exames. Casado desde 1978 com Íris Abravanel, Silvio Santos deixa seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos.