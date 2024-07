FEIRA LITERÁRIA

Fligê 2024 promoveu cinco dias de efervescência cultural em Mucugê

Sétima edição do evento reuniu mais de 10 mil pessoas com encontros que celebraram a literatura, música e arte

Mucugê foi palco, mais uma vez, de uma Feira Literária que movimenta cada canto da cidade inspiradora e acolhedora localizada na Chapada Diamantina. Com tema Memórias e Trilhas das Letras Diamantinas, a sétima edição da Feira Literária de Mucugê 2024 (Fligê) aconteceu entre os dias 24 e 28 de julho, na cidade de Mucugê e na Vila de Igatu, na Bahia. Com uma extensa programação que ocupou muitos espaços da pequena cidade, o evento homenageou o escritor baiano Itamar Vieira Junior que, além de palestra e participação em mesa, teve disposição para autografar durante quase três horas.

Fila também no estande da Assembléia Legislativa. Por inciativa do programa Alba Cultural foram distribuídos quase 4 mil livros. Estudantes puderam levar para casa gratuitamente as publicações Lavras Diamantinas, recém-lançada por Marcelino Jose das Neves, Mucugê por Mucugê, de Rebeca Serra e Maria Dusá, de Lindolfo Rocha.

Com personagens fortes que lutam pelo direito à terra nos territórios da Chapada Diamantina, “Torto Arado” é um dos exemplos da força literária que inspira as Letras Diamantinas. Um mês após a publicação de “Torto Arado” pela editora brasileira Todavia, o escritor esteve na Fligê no ano de 2019 para o lançamento do seu livro e sessão de autógrafos. “Eu vi a Fligê crescer.“, celebrou o escritor Itamar Vieira Junior que já participou três vezes do festival literário do Mucugê.