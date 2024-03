CULTURA

Flow Festival confirma primeira edição de 2024; aos detalhes

A primeira edição do Flow Festival 2024 acontece no Trapiche Barnabé, no dia 6 de abril, a partir das 16h, com o grupo mineiro Lamparina, que vem despontando na cena nacional, entre as atrações.

Inspirada no lifestyle californiano da década de 1990, com forte influência do surfe e skate, a programação ainda traz oficinas de grafite e aulas de skate para estimular a expressão artística de jovens que moram no entorno do Trapiche. As oficinas são gratuitas, sujeitas à lotação do espaço, e ocorrerão pela manhã, no dia do evento.