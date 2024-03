SUSTO

Fogo atinge tenda de apoio do Lollapalooza em Interlagos

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para conter as chamas que acertaram uma tenda de apoio dentro do local

Estadão

Publicado em 22 de março de 2024 às 08:52

Lollapalooza 2024 Crédito: Divulgação

Poucas horas do início oficial do festival Lollapalooza, um princípio de incêndio atingiu as estruturas já montadas no Autódromo de Interlagos na noite desta quinta-feira, 21. Bombeiros foram acionados, no entanto, não houve vítimas e o fogo foi rapidamente extinto pela equipe.

Segundo a corporação, três viaturas foram enviadas para conter as chamas que acertaram uma tenda de apoio dentro do local. A organização do Festival afirmou ter sido um acidente isolado.