Concha Negra

Olodum recebe Pierre Onassis e Majur nesta sexta (22)

O Olodum está festejando 45 anos de história no palco da Concha Acústica do TCA

Considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, o Olodum traz o seu samba-reggae para o palco da Concha Negra, na quarta noite do projeto, que acontece nesta sexta (22), na Concha Acústica do TCA.

Celebrando 45 anos de história, a banda convidou a cantora Majur e o cantor Pierre Onassis para este show, além da performance de abertura do Slam das Minas. O evento se inicia às 18h30 e os ingressos custam R$ 40 / R$ 20, à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla .

Para este show, o Afro do Pelô traz uma roupagem moderna, preservando as características percussivas do grupo, mas com forte referência da atual produção musical africana, utilizando diversos elementos como o afrobeat, dub, raggamufin e reggaeton como inspiração.