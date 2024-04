CRITICADO

'Foi sem querer': Paulo Ricardo parabeniza Davi após ser criticado por não abraçar baiano no BBB24

O cantor diz que deixa um abraço, 'que sem querer' não deu no show.

Foi sem querer. O cantor Paulo Ricardo parabenizou Davi pela vitória na final do BBB24 na madrugada desta quarta-feira (17). Sem explicar o motivo de não ter abraçado o baiano durante o show que fez dentro da casa - e que foi motivo de muitas críticas nas redes sociais - Paulo Ricardo fez um texto parabenizando o baiano no Instagram.

"Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje!", disse em parte da legenda do vídeo em que mostra ele fazendo um brinde com o brother.

"Pra você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um brinde!", escreveu.

A atitude do artista não foi bem vista pelos internautas, que deixaram diversos comentários negativos nas redes sociais. "Falta de respeito, pior participação", criticou um seguidor nos comentários das publicações de Paulo Ricardo no instagram.

"Não voto no Davi e acho que teve um quê de racismo no ato do RPM. Mas há quem diga que ele é amigo da Wanessa e teria sido por isso. Só não vale falar que foi sem querer porque não foi sem querer. Ficou feio, ficou escroto", detonou outro internauta.