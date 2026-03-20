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Forró no Parque volta para festejar Zelito Miranda

Primeiro show da temporada será neste domingo (22), com Jeanne Lima e Jô Miranda

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:00

Os forrozeiros Jô Miranda e Jeanne Lima se apresentam domingo (22)
Os forrozeiros Jô Miranda e Jeanne Lima se apresentam domingo (22) Crédito: divulgação

O projeto Forró no Parque está de volta para mais uma temporada em homenagem a seu criador, o rei do forró temperado Zelito Miranda. A 16ª edição acontece neste domingo (22), a partir das 11h, na Praça das Artes Neguinho do Samba, no Pelourinho. Neste primeiro dia, a festa será comandada pela cantora Jeanne Lima, que recebe a participação do cantor e sanfoneiro Jô Miranda.

Nesta edição, Jeanne Lima, que é ex-vocalista das bandas Limão com Mel e Filomena Bagaceira, defende maior participação das mulheres no forró, assume o palco com repertório dedicado ao forró e canções que marcaram a trajetória de Zelito Miranda, responsável por consolidar o Forró no Parque como um dos encontros musicais mais concorridos da capital baiana. O show reúne clássicos do gênero e músicas conhecidas do público.

A programação da abertura também contará com a participação de Jô Miranda, que levará ao público um repertório voltado ao forró de salão, com sanfona, triângulo e zabumba, em apresentações voltadas para quem acompanha o ritmo e gosta de dançar.

O projeto terá três edições em 2026, nos meses de março, abril e maio, mantendo a proposta de reunir artistas e público em torno do ritmo tradicional do São João e de preservar a memória de Zelito Miranda.

Criado por Telma Miranda, companheira de Zelito, o Forró no Parque se consolidou ao longo dos anos como um espaço de encontro entre gerações de forrozeiros de estilos variados, com apresentações abertas ao público e programação voltada à difusão do forró na agenda cultural de Salvador.

SERVIÇO - Forró no Parque 16ª temporada – Tributo a Zelito Miranda | domingo (22), às 11h, na Praça das Artes Neguinho do Samba, no Pelourinho | Entrada gratuita.

Tags:

Música

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