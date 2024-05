MÚSICA

Forrózevixe Convida leva forró para a Varanda do SESI

Shows acontecem todas as quintas-feiras do mês de maio às 21h

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 14:42

Banda Forrózevixe começa uma temporada de apresentações na Varanda do SESI Crédito: Reprodução/Instagram

A Banda Forrózevixe começa uma temporada de apresentações na Varanda do SESI a partir desta quinta-feira (02), às 21h, no Rio Vermelho. Com a proposta de exaltar a música nordestina e perpetuar o repertório da velha escola, a banda liderada por Maxwell Otton e Danilo Santana entoa canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês e Gilberto Gil, dentre outros compositores.

Os shows, que compõem o projeto Forrózevixe Convida, continuarão por todas as quintas-feiras do mês de maio sempre às 21h e com a presença de um convidado especial. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.