Fórum Internacional Modativismo anuncia programação em Salvador

Fórum Internacional Modativismo . Crédito: Taciana Pereira

A primeira edição do Fórum Internacional Modativismo reunirá palestrantes locais, nacionais e internacionais durante os dias 20 e 23 de novembro, na capital baiana. Dividindo suas atividades entre o teatro do Goethe Institut Salvador e o auditório da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, o evento gratuito tem inscrição on-line através do site: https://forummodativismo.wixsite.com/forum-modativismo.

Contando exclusivamente com mulheres em suas mesas redondas e atividades artísticas, nomes como Goya Lopes (BA), Gotopo (ALE), Isa Silva da marca Isaac Silva (SP/BA), Yelaine Rodriguez (EUA), Silla Filgueira (BA), Odun Orimolade (NIG) e outras potencialidades enriquecerão os debates acerca das relações entre aparência, corporalidade, moda, racismo, sexismo, sexualidades e outras matrizes produtoras de desigualdades.

Idealizado pela artista baiana Carol Barreto - criadora do projeto e do conceito “Modativismo”, também docente do departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da UFBA - o Fórum é uma iniciativa do Coletivo Modativismo, por meio da Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) intitulada “Modativismo: Processos Criativos Decoloniais”.

O evento também possui parceria com o Coletivo de Entidades Negras (CEN) e a Associação de Mulheres Quilombolas e Rendeiras de Ilha de Maré (ABECQIM) para aprofundar os debates sobre Gênero, Corporalidades, Aparência, Hierarquias Raciais, Racismo Ambiental e Interseccionalidades.

Além de contar com o apoio do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismos da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, do Grupo Gênero Arte e Cultura (GAC) do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher UFBA, do Programa de Apoio a Jovens Professores(as)/Pesquisadores(as) Doutores(as) da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação UFBA, da Faculdade de Comunicação UFBA, do Goethe Institut Salvador e da Fundação Gregório de Matos (Edital Arte Todo Dia, 2023).

PROGRAMAÇÃO:

20 de novembro (segunda-feira), no Goethe Institut Salvador

18h30 - Abertura com Carol Barreto

19h - Conferência com Goya Lopes

21h - Performance de Gotopo (ALE)

21 de novembro (terça-feira), no Goethe Institut Salvador

18h30 - “Performance Asè” com Iuri Passos, Brenda Silva, Lorena Bispo e Laila Rosa

19h - “Tecendo Arte e Ativismo” com Odun Orimolade (NIG), Gotopo (ALE), Yelaine Rodriguez (EUA) e mediação de Juci Reis (BR)

22 de novembro (quarta-feira), no auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA

14h às 15h30 - “Intelectualidade Manual e Sustentabilidade Sócio-Ambiental” com Carla Calixto, Ariane Lima, Selma Sousa com mediação de Anthea Xavier

16h às 17h30 - “Memórias Vestíveis” com Isa Silva, Silla Filgueiras com mediação de Adriele Regine

18h - Abertura da exposição “Afrobrasilidades”

19h - “O que é Modativismo?” com Cláudia Soares, Laila Rosa, Adriele Regine, Nanci Meira com mediação de Camila Nut Nansu

23 de novembro (quinta-feira), no auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA

14h (mesa online) - “Moda Afrobrasileira e Ativismo” com Maria do Carmo Paulino, Hanayrá Negreiros, Jal Vieira e mediação de Carol Barreto