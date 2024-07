DE PARIPE

Foto de baiana de biquíni em frio de -6°C no Chile repercute em veículos internacionais

A artista circense Alice Kiim, de 17 anos, moradora de Paripe, em Salvador, viralizou nas redes sociais e provocou repercussão na imprensa sul-americana após postar foto trajando um biquíni brasileiro na neve, em um frio de – 6°C, na região do Vale dos Andes, no Chile.

A sessão de fotos chamou a atenção de dois apresentadores do programa “Mucho Gusto”, de um canal de televisão chileno. Rapidamente, as imagens consideradas “inusitadas”, devido ao clima da região, ganharam as páginas de diversos veículos de imprensa do Chile, Equador e Uruguai, entre outros países, com diversas notícias destacando a jovem.