PAPARAZZI

Fotógrafo que revelou traição de Piqué é condenado à prisão e multa de R$ 76 mil

Um juiz de Barcelona, na Espanha, condenou o fotógrafo Jordi Martín à prisão pelo crime de assédio contra Clara Chía, companheira de Gerard Piqué. O paparazzo ficou famoso após revelar que o ex-jogador traía a então esposa, Shakira, com a modelo.

“A enxurrada de atos de vigilância, perseguição, referências nas redes sociais e outros só pode ser descrita como uma atitude intimidadora”, diz a sentença. A obsessão do fotógrafo causou “medo e desconforto” a Clara Chía, nas palavras do magistrado, que ressaltou a “seriedade da conduta” do fotógrafo.