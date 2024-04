NOVO AFFAIR

Quem é Lucien Laviscount, ex-Big Brother que estaria namorando Shakira

Ator ganhou fama ao participar de 'Emily in Paris'

Já recuperada do término conturbado com Piqué, a cantora colombiana Shakira estaria vivendo um novo affair. Segundo o jornal Daily Mail, a cantora estaria "conhecendo melhor" o ator britânico Lucien Laviscount, conhecido por seu papel na série "Emily In Paris".