Francesa, alemã ou abrasileirada, poucos resistem a uma Quiche

Da clássica Lorraine à recheio de carne seca, a iguaria faz sucesso nas confeitarias e nas mesas brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 05:00

Quiche alsacienne do Chez Bernard  Crédito: Fotos: Divulgação 

Ela nasceu na França, quando esta pertencia ao reino alemão na época medieval, daí sua origem controversa. Há quem defenda que a Quiche foi criada na Alemanha, há quem bote a mão no fogo, ou no forno, para defender sua origem francesa. Onde quer que tenha surgido, o que importa é que esta torta aberta ganhou o mundo e está presente em cardápios de restaurantes, padarias, lanchonetes e na mesa de milhares de brasileiros. E criativos que somos, quando não optamos pela original, a clássica francesa Quiche Lorraine, vamos inventando novos sabores. Alho Poró, Tomate Seco, Bacalhau, Cogumelos, Cebola, Quatro Queijos, Camarão, Frango e tem até de Carne Seca. Haja criatividade! Isso porque estamos nos limitando ao nosso Nordeste.

Espinafre com gorgonzola - Tortarelli Crédito: Divulgação

Independente do sabor, o segredo está na sua massa, que pede farinha de trigo, água, sal e manteiga. E é neste último ingrediente que mora o segredo, segundo os especialistas. “A manteiga deve ser de primeira qualidade", ensina o chef Igor Almeida, comandante da cozinha do Chez Bernard, o francês mais antigo da cidade. Lá, a “torta” não está no cardápio à la carte, mas no menu especial de eventos, com o nome de Quiche Alsacienne, uma referência à região Alsácia-Lorena que faz fronteira entre a França e a Alemanha, onde dizem que nasceu a Quiche Lorraine.

Carne seca - Jeanne Garcia Confeitaria Crédito: Divulgação

No cardápio de eventos do Chez Bernard, onde costumam acontecer casamentos, aniversários, encontros e celebrações corporativas, dentre outras comemorações, a Quiche é apresentada nas versões com recheio de Alho Poró e Bacon, ambas servidas acompanhados de mix de folhas. 

Na rede de confeitarias baiana Tortarelli, a iguaria é um dos carros-chefes do cardápio e se apresenta em diferentes versões, ou melhor, sabores. Vai de Espinafre com Gorgonzola à Cebola e Bacon. “A primeira tem massa crocante e no recheio combina o sabor delicado do espinafre com a intensidade do queijo, resultando em uma quiche com sabores bem equilibrados”, explica Rose Pires, uma das sócias. Já a quiche com recheio de Cebola e Bacon, ensina Ana Patrícia Maia, a outra sócia da Confeitaria Tortarelli, “combina uma base de massa leve e crocante com um recheio cremoso à base de ovos e creme, com cebola dourada e o bacon defumado”.

Coffeetown - cersão para encomenda Crédito: Divulgação

A chef patissière Jeanne Garcia, à frente da confeitaria que leva seu nome - no bairro da Pituba, criou duas opções para o menu: Quiche de Ragu de Carne, recheada com carne ao molho de cerveja preta, com cebola caramelizada; e a Quiche Vegetariana, cujo recheio é feito com cogumelo shimeji, brócolis e queijo.

Coffeetown - versão individual  Crédito: Divulgação

Já a Coffeetown, tem uma variedade maior de sabores. São eles: Bacon, Frango Cremoso, Margherita, Queijo Reino, Cogumelos, Camarão, Alho Poró e Quatro Queijos. Mas vale dizer que é preciso consultar antes, já que nem todos os sabores estão disponíveis todos os dias nas lojas da Pituba e da Vitória, onde são servidas acompanhadas de salada.

Cebola e bacon - Tortarelli  Crédito: Divulgação

E lugar não falta nesta cidade para degusta-las. Agora, se você quiser fazer sua própria Quiche Lorraine clássica, a Le Cordon Bleu, apresento esta receita abaixo, assinada pelo Chef Yann Kamps, da unidade carioca da maior escola de gastronomia do mundo:

Ingredientes

Pâte brisée: 250g farinha de trigo/125g manteiga/5g sal/60g ovo/30ml água

Guarnição:

300g Bacon cortado em Lardons/80g queijo gruyère ralado

Recheio: 3 ovos/250g de creme de leite fresco/sal/pimenta/ noz-moscada a gosto.

Método: 

Massa: Juntar todos os ingredientes e misture com a mão. Depois estique a massa em uma forma, e leve para assar a 180°C durante 25 min.

Recheio: Misture todos os ingredientes

Guarnição: Saltear os lardons e ralar o queijo gruyère. Coloque a guarnição e o recheio na Pâte brisée e leve para assar por 180°C durante 20-25 minutos.

Dica: Sirva a quiche com mix de folhas e mostarda Dijon. Bon appétit!

Serviço:

Tortarelli - @tortarelli

Jeanne Garcia - @jeannegarciaconfeitaria

Coffeetown - @coffeetownsalvador

Chez Bernard - @chezbernard

