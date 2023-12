Fred Desimpedidos relembra encontro com Rodrigo Simas: 'Estava aberto a novas experiências'

Fred Desimpedidos, agora também conhecido como Fred Bruno, relembrou um encontro com Rodrigo Simas numa balada. O ex-BBB revelou em seu canal do YouTube que na ocasião estava aberto a "novas experiências", mas acabou ficando no 0x0 após ver que o ator estava ao lado da namorada, a atriz Agatha Moreira.



"Eu encontrei ele numa festa, e eu estava um tanto quanto aberto a novas experiências. Mas ele estava com sua namorada e realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida", contou Fred.