Fuga fashion

O retrô com ares românticos do século 19 está com tudo. Crédito: Gardênia Passos

Identificar apenas uma tendência hegemônica de moda é praticamente impossível atualmente. Diversos comportamentos, desejos de consumo e múltiplas expressões de novas tribos urbanas convivem simultaneamente, proliferando principalmente nas redes sociais. Se, por um lado, temos a praticidade dos looks esportivos, utilitários e casuais, do outro lado, tem quem prefira um escape fashion com estética inspirada no século XIX, em um movimento que trouxe à tona elementos das artes manuais medievais, cores suaves, joias elaboradas e muito volume no modo de vestir feminino.

Estamos falando do neo-romantismo, uma forte trend que coloca em evidência peças esvoaçantes, delicadas, com rendas, transparências, brilhos, bordados, mangas bufantes e modelagem ampla. Os laços também são fortes elementos dessa tendência e podem aparecer em tamanhos grandes. O clima é retrô maximalista, pois as peças evocam o passado, mas vale dar toques atuais como aliar um sapato mais pesado, como a bota, e lançar mão de calças de alfaiataria. Um pouco de sonho em um mundo caótico? Pode ser! O importante é que seja divertido e se relacione com o estilo pessoal de quem veste.

Top metalizado de laço volumoso mais saia longa rendada deixa a produção bem princesa, por isso a bota traz um ar mais rebelde.

Misturar texturas cria um look cheio de bossa, blusa transparente bordada faz um belo par com corpete de renda e calça rosa mantém o clima romântico.

As cores adocicadas e os tons de rosa são a cara do neo-romantismo. Decidimos unir esses elementos no vestido maximalista verde com babados, renda e pérolas sobreposto a blusa rosa de mangas volumosas.