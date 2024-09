MÚSICA E CULTURA

Funfun no Passo: Orkestra Rumpilezz volta a movimentar o Centro Histórico com espetáculo especial nesta sexta (6)

A orquestra realiza apresentações na primeira sexta-feira de cada mês desde outubro de 2023

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 10:50

Orkestra Rumpilezz Crédito: Igor Santos / Secom

A Orkestra Rumpilezz volta a agitar o Centro Histórico de Salvador com mais uma apresentação do seu tradicional projeto “Rumpilezz Funfun no Passo”. O show acontece nesta sexta-feira (6), às 19h, na Escadaria do Passo. A entrada é gratuita.

Nesta edição, a Orkestra substitui as composições autorais dos últimos meses pelos arranjos do álbum “Maria Fumaça”, da Banda Black Rio. O disco, considerado um clássico da música brasileira e sucesso dos anos 1970, foi uma das grandes influências do maestro Letieres Leite, fundador da Orkestra.

“A música da Banda Black Rio nos permite conectar as culturas afro-americanas com a nossa afro-baiana. São canções que fazem o corpo se movimentar! Esperamos que o público seja envolvido pelos ritmos mais contagiantes”, declara Guilherme Scott, trompetista e integrante da Comissão Artística da Orkestra.

A bigband baiana contará, neste espetáculo, com a presença dos músicos Marcos Santos na bateria, Yuri Sá no contrabaixo e Jordi Amorim na guitarra, além dos naipes de sopro e percussão que compõem sua tradicional formação. “Esses instrumentos vêm para somar à ideia de um show-baile, uma homenagem ao movimento funk-soul e os bailes blacks dos anos 1970“, comenta Tiago Nunes, percussionista e também integrante da Comissão.

Projeto – Com uma formação que combina instrumentos de sopro e percussão, a bigband Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz realiza apresentações na primeira sexta-feira de cada mês desde outubro de 2023. O dia escolhido para os concertos visa homenagear os orixás “funfun”, divindades associadas à cor branca, que também está presente nos trajes tradicionais usados pelos músicos, em respeito às raízes iorubá.