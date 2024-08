TV

Gabriela Medeiros muda o visual e surpreende fãs: 'Bye bye, Bubinha'

A última aparição da atriz como Buba acontece no dia 6 de setembro, uma sexta-feira, quando será exibido o último capítulo do remake de ‘Renascer’

A atriz Gabriela Medeiros surpreendeu seus seguidores na terça-feira, 27, com uma mudança no visual. Ela se despediu do cabelo longo e aderiu às mechas curtas e uma franja.