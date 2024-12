VEJA OS NÚMEROS

‘Gato vidente’ que acertou palpites de futebol e no BBB faz previsão para a Mega da Virada

Números escolhidos foram divulgadas em rede social

Carol Neves

29 de dezembro de 2024

O gato Milu, de Aguanil, no interior de Minas Gerais, fez uma previsão para a Mega da Virada desse ano, que vai sortear um prêmio estimado de R$ 600 milhões no dia 31 de dezembro. O felino é conhecido por acertar palpites de futebol e também do Big Brother Brasil (BBB).

A previsão foi publicada nas redes sociais de Natan Antônio Pinheiro, que é o dono de Milu. Natan mostra que distribuiu números de 1 a 60 no chão, cada um com um grão de ração do lado, e esperou para ver quais as dezenas seriam escolhidas por Milu.

Anote os números, caso queira fazer uma aposta com o palpite animal: 26- 33- 34 – 36– 46--54

Vale ressaltar que no ano passado Milu também fez uma previsão, mas não foi bem sucedida. Ele previu os números 08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55, mas entre esses apenas o 21 foi sorteado.