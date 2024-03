AMOR EM FAMÍLIA

Gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady aparecem em clique raro com a bisavó: 'Amor'

As filhas da cantora e apresentadora baiana Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, as gêmeas Marina e Helena, de 6 anos, não conheceram parte da família da mãe, mas elas convivem bastante com os parentes do lado do pai. As pequenas apareceram em uma publicação nas redes sociais ao lado da bisavó, Iracema Cady.