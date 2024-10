TURISTA EM ILHÉUS

Genro de Fátima Bernardes e William Bonner é piloto de avião e já curtiu praia na Bahia

Fátima Bernardes comemorou o aniversário da filha Beatriz Bonemer – fruto do antigo casamento com o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner – e do namorado dela, Caio Freitas, no último sábado, 26, com uma festa em sua mansão no Rio de Janeiro. A apresentadora compartilhou nas redes sociais um álbum de fotos em família para celebrar os 27 anos da jovem (completados no dia 21) e do rapaz, que acabou chamando a atenção.