Gerônimo, Sarajane e Marcia Castro celebram axé music na Festa de San Gennaro

Evento de gastronomia e música acontece neste sábado (27), no Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:30

Sarajane, Gerônimo e Marcia Castro festejam legado da axé music
Sarajane, Gerônimo e Marcia Castro festejam legado da axé music Crédito: divulgação

A Festa de San Gennaro já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Salvador. Em sua 6ª edição, realizada neste sábado (27), além de boa gastronomia, o público terá muitos shows que homenageiam os 40 anos da axé music. Para celebrar a data, os ícones Gerônimo e Sarajane farão shows abertos ao público. Organizada pelo restaurante Pasta em Casa, comandado pelo chef Celso Vieira e Valeska Calazans, a festa reunirá 15 restaurantes.

A curadoria da programação musical é de Rose Lima, diretora artística do Teatro Castro Alves e curadora da Casa Rosa. A direção musical é de Luciano Salvador Bahia.

Além de Gerônimo e Sarajane, a festa contará com a apresentação do espetáculo infantil do Vila ABCD. A programação segue com o humor irreverente de Sulivã Bispo e as performances marcantes da atriz Maria Menezes. O público também poderá curtir os shows de Luciano Bahia, Aloísio Menezes, Robson Morais, o som contagiante do DJ Roger N’Roll e a energia vibrante de Márcia Castro, que comandará um trio elétrico para levantar a galera. As apresentações musicais começam a partir das 13h.

Dono dos clássicos É d’Oxum, Eu Sou Negão e Jubiabá, Gerônimo ressalta a importância de celebrar a axé music em eventos da capital baiana: “Recebi o convite de cantar na Festa de San Gennaro com muita alegria. Esse é o momento de celebrar as tradições italianas, incluindo as nossas próprias tradições na programação, como a axé music, que é uma das coisas mais lindas da nossa Bahia”. Sarajane completa: “É o momento de reunir as famílias em um evento da paz, que fortalece a cultura da nossa cidade e amplia o olhar gastronômico de muitos de nós”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

13h – DJ Roger N’Roll

13h40 – Espetáculo Infantil Vila ABCD, com Pedro Rosa e Sandra Simões

14h30 - DJ Roger N’Roll

14h50 - Maria Menezes

15h – Luciano Bahia

15h45 – Robson Morais

16h45 - Aloísio Menezes

17h30 – Sarajane

18h30 - Márcia Castro

19h30 - Gerônimo

21h30 - DJ Roger N’Roll

GASTRONOMIA

Com cardápios diferenciados, restaurantes em sua maioria italianos darão o tom de quermesse nas ruas e calçadões do Rio Vermelho. Entre eles estão o Pasta em Casa, Forneria do Pasta com suas pizzas, Alfredo’Ro, Crema Gelato Italiano, Casa Iryna, La Mássima, Bella Napoli, Vona, Genaro por Vini Figueira, Isola Cucina Italiana, Bottino e Di Lucca. A lista se completa com a Casa Chálabi, de cozinha líbano-mediterrânea, o La Lupa, de gastronomia mediterrânea, e o Manga, referência em sabores que respeitam ingredientes de origem e conhecido pelos seus sorvetes artesanais.

Para mais informações, acessar o instagram da festa @sangennarosalvador

