AQUELE ABRAÇO TOUR

Gilberto Gil é recebido por escritor Paulo Coelho na Suíça antes de iniciar turnê internacional

Na cidade, o casal é recebido por Paulo Coelho e Christina Oiticica. Neste sábado (21), estiveram juntos na fundação filantrópica que reúne toda obra do escritor brasileiro. Trata-se de um prédio inteiro, de 3 andares, que conta ainda com espaço para cursos e eventos.

No repertório, não faltarão grandes sucessos do aclamado artista que, ao longo da sua trajetória, deu voz e marcou gerações com clássicos como “Drão”, “Andar com Fé”, “Tempo Rei” e “Pessoa Nefasta”, “Não chore mais (No Woman, No Cry)”, “Aquele Abraço” e mais.