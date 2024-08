SAUDADE DO MICROFONE

Gilberto Gil anuncia turnê Tempo Rei, a última da carreira

O cantor Gilberto Gil, 82, anunciou nesta terça-feira (6), em entrevista coletiva no Youtube do artista, que sua despedida dos palcos em 2025. A turnê Tempo Rei começa vai percorrer, por enquanto, nove cidades brasileiras, começando em Salvador no dia 15 de março e terminando em Recife no dia 22 de novembro.

Os ingressos começam a ser vendidos para clientes Ourocard do Banco do Brasil, às 10h de 19 de agosto e seguem disponíveis para esse público até dia 22 de agosto. O público em geral poderá garantir os ingressos a partir do meio-dia de 22 de agosto no site da Eventim.

Ingressos para o show da Arena Fonte Nova: Cadeira Superior Leste/Norte - Andar com Fé - R$ 90,00 (meia-entrada legal) |R$ 108,00 (entrada social) | R$ 126,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 180,00 (inteira) Pista - Aquele Abraço - R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 168,00 (entrada social) | R$ 196,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 280,00 (inteira) Cadeira Intermediária Leste - R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 210,00 (entrada social) | R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira) Cadeira Intermediária Norte - R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 210,00 (entrada social) | R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira) Cadeira Inferior Leste - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira) Cadeira Inferior Oeste - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira) Lounge Premium - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) |R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira) Pista Premium Banco do Brasil - R$ 225,00 (meia-entrada legal) | R$ 270,00 (entrada social) | R$ 315,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 450,00 (inteira) Pacote VIP Esotérico - R$ 725,00 (meia-entrada legal) | R$ 770,00 (entrada social) | R$ 815,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 950,00 (inteira) Pacote VIP Expresso 2222 - R$ 1.225,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.270,00 (entrada social) | R$ 1.315,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.450,00 (inteira)