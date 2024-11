ADEPTA DA BELEZA NATURAL

Gkay desabafa após retirar plásticas do rosto: 'Acho que pesei a mão'

A influenciadora usou suas redes sociais para falar sobre pressão estética e beleza

Aos 31 anos e uma das influenciadoras digitais mais seguidas da atualidade, Gkay usou as suas redes sociais neste final de semana para fazer um desabafo sobre as mudanças que fez no próprio corpo após uma série de procedimentos estéticos.

"Acho que pesei muito a mão em procedimentos, nessas transformações. Até um ponto que eu perdi até a minha identidade. Quando mais jovem, a gente vai fazendo as coisas sem ter muito cuidado. Hoje faço procedimentos, faço botox, laser, mas me vejo muito mais como eu sou", confessou.

No ano passado, Gkay surpreendeu os seus seguidores ao aparecer com o corpo completamente diferente. A humorista, que passou pela lipoaspiração do tipo LAD dois meses antes, exibiu orgulhosamente sua cintura e abdômen definidos. Naquele mesmo ano, ela também se submeteu a uma mastopexia com a inserção de prótese mamária, além de plásticas no rosto.