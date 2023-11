Globo divulga primeira imagem de Xamã caracterizado como Damião em "Renascer"

Xamã já havia sido ator em projetos como a segunda temporada de "Justiça", ao lado de Nanda Costa, e os filmes "Maníaco do parque", com Silvero Pereira, e "Cinco tipos de medo", com Bella Campos. "Novela é mais difícil porque vai mudando, ao contrário do filme. A Nanda é muito braba, no bom sentido. Oportunidade incrível, aprendi muito ao lado dela. Com o Silvero não preciso nem comentar. Maravilhoso! E com a Bella trocamos bastante. Aprendemos muito juntos. Por causa da relação dos dois personagens (eles serão um par), a gente tinha que ter intimidade em cena", declarou.