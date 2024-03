NA GELADEIRA

Globo veta projeto de Márcio Garcia e deve demitir apresentador

Na geladeira, Márcio Garcia sugeriu um projeto para a TV Globo, que rechaçou. Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a falta de trabalho para o apresentador deve resultar no desligamento de Garcia do canal carioca.

Apesar disso, Garcia vem comentando no Instagram que está prestes a voltar ao ar com um novo projeto, onde ele diz se tratar de um programa com um pouco de tudo que ele já fez na TV.