Globoplay lista as 10 de novelas antigas mais assistidas na plataforma; veja

A plataforma Globoplay divulgou nesta sexta-feira, 1º, durante painel na CCXP23, a lista das 10 novelas mais assistidas pelo público dentro do Projeto Resgate, que disponibiliza novelas, séries e minisséries do acervo da TV Globo na íntegra. Participaram do encontro nomes como Erick Brêtas. diretor de Produtos e Serviços Digitais e Canais Pagos da Globo e as atrizes Christiane Torloni e Mariana Ximenes.



A vencedora na preferência do público é Chocolate com Pimenta, escrita por Walcyr Carrasco e levada ao ar originalmente em 2003