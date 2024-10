FAMOSOS

Glória Pires comemora estreia como diretora: “Realização de um sonho”

A atriz será diretora do filme Sexa, que se passa no Rio de Janeiro

Considerada uma das mais renomadas atrizes brasileiras, Glória Pires eagora embarca em um novo projeto. Desta vez, ela estreia como diretora de cinema com o filme Sexa. O longa tem roteiro de Guilherme Gonzalez, em parceria com a própria Glória e a produtora executiva Biana Lenti. A trama é ambientada em pontos clássicos do Rio de Janeiro, como os bairros de Copacabana, Laranjeiras, São Cristovão, Ipanema, além da Praia do Diabo, e aborda o envelhecimento e a redescoberta do amor. Além de dirigir, Glória também será a protagonista da obra.